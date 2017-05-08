登哥真壕！花3萬買金鏈子送隊友 若拿MVP送啥?北京新浪網 (2017-05-08 11:00)
登哥真壕！花3萬買金鏈子送隊友 若拿MVP送啥?
2017-05-08 10:33 來源:新浪網
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跟著登哥有金鏈子帶
日期:5月8日，據報導，休斯頓火箭隊當家球星詹姆斯-哈登對隊友一直非常慷慨。近日，哈登就花了3萬美金給隊友蒙特雷斯-哈雷爾買了一條大金鏈子。
最近，哈登和蒙特雷斯-哈雷爾一起來逛珠寶店。當時，哈雷爾迅速看上了一條價值3萬美金的大金鏈子，但是考慮到價格略高，哈雷爾還是決定不買了。
這條三萬美元的大金鏈子
然而，哈登當時完全看出了隊友的心思，他隨後在哈雷爾完全不知情的情況下悄悄買下了這條金鏈子，並作為禮物和驚喜送給哈雷爾。
事實上，這已經不是哈登第一次對隊友有慷慨之舉了。2年前，前火箭隊球員特洛伊-丹尼爾斯曾撰文透露哈登為他購買球鞋的事情。
如果哈登最終沒能成為今年的常規賽最有價值球員，那麼他也應該是最慷慨大方的隊友。
[ 編輯： 李孔亮 ]
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