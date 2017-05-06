羅馬主席確認托蒂退役后職務 將任技術總監北京新浪網 (2017-05-08 08:46)
首頁 >> 華奧星空 >>競技體育 >>國際足球 >>意甲-> 正文羅馬主席確認托蒂退役后職務 將任技術總監2017-05-06 09:29:13 騰訊體育0評論
近日，羅馬俱樂部新任總監蒙奇確認托蒂將在本賽季結束後退役。羅馬主席帕洛塔在接受義大利媒體《信使報》採訪時也表示，托蒂將擔任俱樂部技術總監一職。
托蒂今年40歲，他和羅馬的合同在本賽季結束後到期。蒙奇表示：「就托蒂而言，我知道他和俱樂部之間達成了協議，這將是他作為球員的最後一個賽季，之後他將進入管理層工作。」
蒙奇沒有透露托蒂將會在羅馬擔任什麼職務，不過帕洛塔確認這名羅馬傳奇將出任技術總監：「我和托蒂交流過，他將成為技術總監，蒙奇也會從托蒂身上學到一些東西。」
本賽季將是托蒂作為職業球員的最後一個賽季，最後一場比賽將是5月28日對陣熱那亞。托蒂為羅馬效力了25個賽季，2001帶領球隊獲得過意甲冠軍。
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