悉尼FC奪得2016/17賽季澳超聯賽冠軍北京新浪網 (2017-05-08 08:32)
？？？？5月7日，悉尼FC隊成員在頒獎儀式上慶祝。當日，在2016-2017賽季澳大利亞足球超級聯賽總決賽中，通過點球大戰，最終悉尼FC隊以4比2戰勝墨爾本勝利隊，奪得冠軍。新華社發（朱宏業攝）
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