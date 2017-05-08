馬德里大師賽迪米力克德國老將 終結男單四連敗北京新浪網 (2017-05-08 20:00)
迪米特洛夫
日期:5月8日消息 2017年馬德里大師賽首輪比賽全面打響，12號種子迪米特洛夫以7-6（7）/6-4擊敗了德國老將科爾施雷伯，終結男單四連敗，取得今年紅土賽季開門紅。
首盤前四局，兩人均各自保發，戰成2比2平。隨後兩局，兩人互破發球局，比分仍然沒有被拉開。第10局，科爾施雷伯化解兩個盤點保發緊咬比分，最終將比賽拖入了搶七局。搶七中，迪米特洛夫雖然在6比3領先情況下連輸三分，但他最終還是在第7個盤點抓住機會，以7-6（7）艱難拿下了首盤。
第二盤，迪米一上來就取得破發，以2比0領先。不過德國老將並沒有放棄，他在第4局錯失一個破發點后，在第6局逮到了機會，頑強將比分扳平。關鍵的第9局，迪米特洛夫再度破發得手，在化解破發點拿下發球勝賽局后，保加利亞帥哥以6比4取得了勝利，終結了在邁阿密大師賽、馬拉喀什賽、蒙特卡洛大師賽連續首秀出局的頹勢。
（double）
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