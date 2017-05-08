日期:5月8日，中國羽毛球隊公佈了今年蘇迪曼杯的19人最終名單，在這份名單當中，我們又看到了兩個熟悉的名字：林丹、傅海峰。對於現在正在進行新老交替的中國隊來說，這兩位老將就像守護神一樣，給全隊帶來信心。

去年的里約奧運會上，中國羽毛球隊雖然獲得了2枚金牌，但是整體的表現被認為出現了明顯的滑坡。確實，從女單和女雙來看，不光是奧運會上沒有拿到金牌，而且在奧運會之前挺長的一段時間，中國隊的主力選手都沒有了以往橫掃千軍的氣勢，從世錦賽到公開賽，面對主要對手從勝多負少變為勝少負多。

而從奧運會結束到現在，已經有多位名將退出了國家隊，田卿、趙芸蕾、王曉理、馬晉、王儀涵、王適嫻、王睜茗……這些這麼多年來一直出現在我們耳邊的名字，忽然一下全都遠去了。

成績下滑，老將離開，這還不算完，上個月執掌國羽20多年的功勛總教練李永波，也被證實將離開這個崗位，實際上本次蘇迪曼杯從目前的情況來看，他已經很可能不會出現在前方，而由單打主教練夏煊澤和雙打主教練張軍主要負責。

經歷了這麼多變故的國羽，在本次蘇迪曼杯上還能行嗎？恐怕是很多人想要問的問題。不過在看到最終名單的那一刻，我們似乎又有些安心了，只因為這其中兩個熟悉的名字：林丹、傅海峰。

林丹1983年出生，今年已經34歲，他首次代表中國隊參加蘇杯還是2005年，也正是從那一年開始，中國隊開啟了一段輝煌的6連冠過程，換句話說，從林丹開始參加蘇迪曼杯以來，中國隊就沒有讓冠軍旁落過。6次參賽，6次奪冠，其中5次是以男單頭號選手的身份主打，這就是林丹帶給中國隊的底氣。

傅海峰1984年出生，比林丹還小一歲，但是他在蘇杯的經歷更驚人，2003年年僅19歲的傅海峰已經入圍了蘇杯名單，彼時他和蔡贇還只是男雙的第三號選擇，相對於日後的老搭檔老說，傅海峰的那屆蘇杯，更多是「經風雨見世面」的身份。不過此後中國隊的6連冠，哪一次也沒離開過這位老將。

林丹和傅海峰對如今這支中國隊意味著什麼，用什麼詞彙來形容都是蒼白的，我們只需要回憶一下2014年的兩次團體大賽就足夠了。那一年的湯姆斯杯，林丹和蔡贇傅海峰由於世界排名偏低，只能充當三單和二雙，結果半決賽中國隊前三場比賽就0-3不敵日本隊慘遭淘汰。而幾個月之後的亞運會，當他們三人可以有機會出場的時候，就幫助中國隊從0-2扳成2平，最終只是2-3惜敗東道主韓國隊。

諶龍近幾年已經3次在團體大賽輸掉令人意外的比賽，傅海峰與張楠也有重組后短期內就奪得奧運冠軍的經歷，他們在隊中所起的作用，可能都不止「精神領袖」這麼單純。雖然兩個人已經33歲和34歲了，但是可以肯定，在本次蘇迪曼杯上他們一定會出場，甚至是在關鍵的場次。只不過那樣的話，就不知道對國羽來說，是好事還是壞事了……

（Dream）