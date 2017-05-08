逾千萬黃唇魚 陸網友：一筷子萬元飛了中央社 (2017-05-08 20:51)
（中央社台北8日電）中國大陸一艘福建籍漁船4日在閩粵交界海域捕獲1條重達61公斤的黃唇魚。經過競價，1名深圳客以人民幣347萬（新台幣1520萬元）的天價買下。大陸網友說：「一下筷子，幾萬元就吃下肚了」。
中國青年網報導，黃唇魚又稱「金錢（上敏下魚）」，閩粵民眾稱「金錢鮸」，溫州人稱黃甘，是海生的一種珍貴魚種，目前已接近瀕臨絕種的狀態。
這艘漁船捕獲黃唇魚的位置，是隸屬廣東省、但與福建省交界的南澳島海域。面對61公斤重的黃唇魚以天價賣出，大陸網友嘖嘖稱奇的說，只要一下筷子，幾萬元就飛了。
據大陸老漁民表示，黃唇魚在1940年代，溫州沿海各地常有捕撈，視為上等大補品，尤其是魚膘（俗稱魚膠）甚為珍貴，有「貴如黃金」之稱，如今捕獲的十分稀少。
黃唇魚主要產區在廣東與福建南部沿海漁場。魚鰾上部粘有肥厚的膠原蛋白，以金黃色，鮮艷有光澤和鼓狀波紋為上品。1060508
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