（中央社台北8日電）央視報導，中共南海艦隊航空兵某飛行團日前進行訓練時，被外國軍機多批次抵近中國大陸領空偵察。報導宣稱，塔台下令訓練中的殲轟-7戰機前往攔截，在「幾個回合較量」後驅離這些軍機。



但這項報導從頭到尾，既未說明這些抵近偵察的外國軍機是哪一國軍機，也未說明外國軍機抵近偵察的「領空」位置。



報導提到，這項訓練是中共南海艦隊航空兵某飛行團的「突防訓練」。被外國軍機抵近偵察後，塔台指揮官隨即下令攔截。而中共戰機接到指令後，立即拉升高度，按規定進行有效應對。



這項報導宣稱，經過「幾個回合較量」後，中共戰機「贏得了主動，成功驅離外機」。



報導指出，這個飛行團全部由中國大陸自製的殲轟-7戰機組成。



殲轟-7又稱「飛豹」、「FBC-1」，屬於戰鬥轟炸機，1973年起研發，1988年首航，1998年在珠海航展首度公開；另有改良型的殲轟-7A，在2002年7月1日首航，2004年10月起服役；2013年後，又傳出有提升版的殲轟-7B在測試中。1060508