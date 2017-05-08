陸要制訂國歌法 規範陸民不能亂唱中央社 (2017-05-08 20:04)
（中央社台北8日電）中國大陸目前有「國旗法」、「國徽法」，還將進一步制訂「國歌法」。中國大陸全國人大常委會法工委正加緊起草「國歌法」，將於6月首度提交審議，內容將規範國歌的奏唱、使用等行為。
中國大陸的國歌是「義勇軍進行曲」，1949年中共建政時被訂為國歌；文革期間因作詞者田漢被打成右派而被禁唱，僅在外事場合演奏；1978年在修改歌詞後得以重新演唱；但因新詞充滿毛左思想，又於1982年恢復原詞至今；2004年更由「憲法」明訂為國歌。
新華社報導，中國大陸分別於1990、1991年制定「國旗法」和「國徽法」，但至今仍未對國歌專門立法。
報導指出，在中國大陸現實生活中，國歌並未得到普遍尊重和愛護。由於缺乏法律約束，社會上存在隨意使用國歌、奏唱國歌不嚴肅等問題，且國歌對青少年的「教育功能發揮不充分」。
報導說，中國大陸近年來的全國「兩會」（中國人民政治協商會議全國委員會、大陸全國人大會議）期間，多名全國人大代表、政協委員提案或建議制定「國歌法」，以「填補立法空白」。
不過，中國大陸部份法律、法規和規範性文件，對國歌的演奏、播放和使用仍有一些規範。像是「廣告法」規定，廣告不得使用或者變相使用國歌，並明訂違反者的法律責任。
此外，中共中央及國務院在2014年12月印發「關於規範國歌奏唱禮儀的實施意見」，對國歌的奏唱場合、奏唱禮儀和宣傳教育有所要求。其中規定，私人婚喪場合、舞會、聯誼會、商業活動、非政治性節慶活動或「氣氛上不適宜」的場合，不得奏唱國歌。1060508
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