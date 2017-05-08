（中央社台北8日電）北京朝陽群眾再立功。當地警方日前拘捕一名劉姓吸毒嫌疑人，被陸媒直指曾參與香港導演杜琪峰執導電影「毒戰」製作。但海潤電影公司下午發表聲明否認。



鳳凰娛樂報導，電影「毒戰」出品方海潤公司下午發表聲明指出，報導中的劉姓涉案者並非「毒」片投資人或製作人，「從始至終未參與該片的投資、創作、製作、宣傳、發行等任一環節工作，未在該片中有任何署名，亦非我公司工作人員」。



北京晨報今天報導，從北京警方獲悉，在朝陽群眾的舉報下，警方日前逮捕一名劉姓吸毒嫌疑人。



報導指出，據了解，經過檢驗，劉姓吸毒嫌疑人為大麻陽性。劉嫌曾參與「毒」片的製作。儘管如此，他卻沒有克制住毒品的誘惑，已被警方依法拘留。



報導說，劉嫌年僅29歲，從美國留學返回中國大陸成立影視公司，先後投資拍攝多部電影。他自稱，2003年留學時就接觸到了大麻，由於當電影製片人壓力實在太大，加上投資的多部電影賠錢，就選擇吸毒來「放鬆」，並指毒品都是向李姓女子購買。



劉嫌因吸毒被警方治安拘留，販毒的李嫌則被刑事拘留。案件仍在進一步處理中。1060508