鮑魚炒飯無鮑魚 港法院判罰餐廳2萬中央社 (2017-05-08 19:07)
（中央社記者張謙香港8日電）香港一家酒樓（餐廳）出售的鮑魚炒飯由於沒有鮑魚，今天被法院裁定罪名成立，判罰款5000港元（約新台幣2萬元）。
綜合香港電子媒體的報導，這家酒樓是位於葵涌的「茗苑宴會廳」。
去年8月，海關人員接報後到酒樓調查，發現酒樓出售的鮑魚炒飯沒有鮑魚，於是起訴酒樓違反「商品說明條例」。
西九龍裁判法院今天裁定這家酒樓罪成，罰款5000港元。1060508
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