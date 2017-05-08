（中央社記者尹俊傑北京8日電）中國大陸國台辦發言人安峰山今天說，民進黨政府拒不承認「九二共識」，為台灣參加世界衛生大會（WHA）設置障礙，台灣「今年不能參會的責任完全在民進黨當局」。



新華社報導，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山傍晚表示，2009年以來，台灣連續8年以「中華台北」名義、觀察員身分參加WHA，是在兩岸均堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」政治基礎上，透過兩岸協商做出的「特殊安排」。



安峰山說，民進黨政府迄今拒不承認「九二共識」和「兩岸同屬一個中國」的核心意涵，破壞兩岸關係共同政治基礎，導致兩岸聯繫溝通機制停擺。台灣與會的前提和基礎不復存在，延續8年的有關安排難以為繼。



他表示，世界衛生組織（WHO）是聯合國專門機構，必須按照聯合國大會第2758號決議和WHA第25.1號決議確認的「一個中國」原則，處理WHA涉台議題。



安峰山說，陸方始終高度重視台灣民眾健康福祉，採取多項措施促進兩岸衛生領域交流合作，包括簽署「海峽兩岸醫藥衛生合作協議」等協議，搭建多個交流合作平台。



此外，陸方在「一個中國」原則下對台灣參與全球衛生事務做了「妥善安排」。台灣專家可參加WHO相關技術會議和活動，有需要時WHO也可派專家赴台指導。這些安排確保台灣或國際上發生突發公共衛生事件，台灣可及時有效應對。



安峰山重申，台灣參與國際組織活動，必須在「一中」原則下，透過兩岸協商作出安排。



他說，民進黨政府應早日回到「九二共識」共同政治基礎，唯有如此，兩岸制度化交往才能延續，兩岸才有可能協商台灣參與國際組織活動議題。1060508