（中央社記者張謙香港8日電）一張疑似中國大陸全新型飛彈（E/ADF-26B）的照片今天曝光，有軍事專家估計，這是反制美國飛彈防禦系統的多彈頭飛彈，針對薩德系統的意圖十分明顯。



根據大陸新浪軍事等網站刊登的影片截圖，這是在大陸北方某地墜落的飛彈殘骸，彈體外部刷塗有E/ADF-26B字樣。



新浪軍事網報導，飛彈外殼上的EA字樣，很有可能是electronic attack兩個單詞的首字母縮寫，即電子攻擊的意思。



報導表示，這也許是東風-26最新改進版，「可攜帶電子脈衝彈頭，秒殺美國的反導（反飛彈）雷達」。



香港軍事專家梁國樑就此接受中央社記者訪問時說，以上分析有一定道理。但照片中E/A的A字，也可能是代表反幅射飛彈（anti-radiation missile, ARM）的簡稱。



他估計，這雖然與東風-26有關聯，但應是全新型飛彈，且是多彈頭飛彈，除了打擊彈頭外，還有可以打擊對方雷達的分彈頭，主要針對美國在南韓或日本部署的飛彈防禦系統。



他認為，美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德）和攔截飛彈，還打算在日本部署，已接近大陸「家門口」，且是在飛彈上升初段威脅大陸的飛彈，意圖不讓大陸的飛彈「飛出家門外」。



因此，這種新型飛彈針對薩德的意圖十分明顯，如果這種新型飛彈在上升初段被薩德的雷達照射到，可即時以反幅射分彈頭反制，主彈頭則繼續飛行攻擊。



據分析，飛彈一旦被對方雷達照射，就等同戰機鎖定對方，是宣戰之舉。



他指出，東風-26於2015年舉行的「抗戰勝利70週年閱兵儀式」上首次出現，如今出現新型號，證明大陸方面的一貫作風，即「給你看到東西，不是最新的」。1060508