陸女違停被開單 邊糾纏交警邊說我愛你中央社 (2017-05-08 17:48)
（中央社台北8日電）中國大陸山西省運城市1名女子6日因為違規停車被交警當場開單。不料，這名女子使出纏功阻止開單，甚至向交警說「我愛你嘛」。交警哭笑不得，只好以「都像妳這樣，交警還幹不幹了」回應。
綜合大陸媒體報導及現場影音畫面，這名中年女子與另一名年輕女子同行，把車停在路邊，被2名當地交警攔下。其中1名交警坐在警用機車上，但下車開單的另1名交警，卻被這名中年女子一路糾纏阻攔。
根據畫面，這名女子一直用自己的手抓住交警的手，不讓交通開單，且邊抓邊說「是為個啥（為什麼要開單）」、「我愛你嘛」、「你怎麼這樣呢」、「你也有家人」、「你可是沒有家人」、「我不、我不」等語。
畫面中，這名交警面對女子的纏功，似乎想嚴正執法，卻又難以動手，十分尷尬。這時，坐在機車上的交警說，「都像妳這樣，交警還幹不幹了」？
在混亂中，開單的員警只好把開好的罰單遞給機車上的員警，並說「給你，你拿著先走」。
由於影音畫面到此結束，因此無法得知交警與這名女子接下來如何過招，也不清楚交警最後是否有裁罰這名女子。1060508
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