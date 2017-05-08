（中央社台北8日電）今天是世界紅十字會日，中國大陸新修訂的紅十字會法8日正式上路。由於中國大陸紅十字會先前運作屢遭批評，新法除明訂紅十字會自我監督和社會監督機制，也規範紅十字會業務的運作。



法制網報導，新修訂的「紅十字會法」，在各級紅十字會的理事會外增設監事會，同樣由會員代表大會選舉產生，向會員代表大會負責並報告工作。除監督紅十字會會務外，也接受會員監督。



另外，救災、救助、衛生救護「三救」一直是紅十字會的核心業務。新法中將加強無償獻（捐）血、造血幹細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻的「三獻」工作，正式寫入法定職責中。



在法律責任方面，有鑑於舊法中沒有法律責任的專門規定，對違反紅十字會法的行為無法有效追責，新法中增加「法律責任」一章，加強對違法行為的打擊處罰力度，解決「有法不依、執法不嚴、違法不究」的問題，確保法律的強制性和權威性。1060508