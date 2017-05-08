（中央社記者尹俊傑北京2017年5月8日電）針對美、加等國支持台灣以觀察員身分出席WHA，中國大陸外交部發言人耿爽今天聲稱，絕大多數國家支持按「一中」原則處理這項議題，陸方堅決反對個別國家「說三道四」。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽回應提問時重申，必須按照「一個中國」原則處理台灣參與國際組織活動議題。



至於美、加等國表態支持台灣以觀察員身分出席今年世界衛生大會（WHA），耿爽說：「據我了解，只有個別的國家在所謂台灣方面希望參與世衛大會的問題上『說三道四』，我們對此表示堅決反對。」



耿爽聲稱，絕大多數國家都支持按照「一個中國」原則處理台灣參與WHA議題。



中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍上午表示，台灣不接受「九二共識」，兩岸協商機制中斷，台灣出席WHA的前提和基礎就不復存在。



張志軍說，台灣如果要參與國際組織，大陸方面堅持必須回到「一個中國」原則和「九二共識」的基礎上，並透過兩岸協商安排。



WHA年會網路報名將在8日截止，台灣至今未收到邀請函。中華民國外交部7日表示，友好國家已向世界衛生組織（WHO）表達支持台灣以觀察員身分出席WHA的立場。



美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）近期訪台時說，美國強力支持台灣以觀察員身分參與WHA；加拿大執政黨參議院代表哈德爾（Peter Harder）日前答覆質詢時，也明確重申加拿大政府持續支持台灣參與WHA。