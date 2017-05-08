（中央社台北8日電）中國大陸浙江省瑞安市7日下午在清理河道淤積物時，不但挖出1輛轎車，車內更被發現2具骨骸。經初步調查辨認，這輛轎車及車上人員早在2002年12月即告失蹤，近15年後才重見天日。



浙江在線報導，發現轎車的地點是瑞安市塘下鎮的鳳山河。當時，這段河道正由工程人員進行清淤作業，原本過程順利。但到7日中午，施工機具卻在河床裡遇到了一處大型障礙物。



報導指出，經過挖掘，首先挖到的是汽車的排氣管，接著挖到的是保險桿。現場人員研判，這個「大型障礙物」很可能是一輛汽車，於是報警處理。



不久，當地警方、消防及水下打撈人員陸續抵達現場，並動用起重機作業，直到下午3時30分左右，才把整輛車拖出淤泥，吊離水面，眾人才發現是一輛別克（Buick）轎車，車窗全部緊閉，但有1扇車門打開，外觀尚稱完整，沒有劇烈撞擊的痕跡。



報導說，當消防人員清理這輛轎車時，赫然發現前後座分布著4隻襪子及一些腳骨，還有些是零散的關節。由於骨骼已經分離，已無法辨認身份，因此所有被找到的人體組織都已交由警方進行確認。



經初步調查，這輛墜河轎車是塘下鎮鳳川村的一戶人家所有。2002年12月，這戶人家的1名年輕人曾駕車外出與朋友聚會，卻再沒有回家。家屬雖曾報警尋人，卻一直沒有找到人與車。1060508