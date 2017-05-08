（中央社記者尹俊傑北京8日電）美國總統川普女婿庫許納家族的地產公司近期在中國大陸招商並鼓勵移民，引發利益衝突疑慮。中國大陸外交部發言人耿爽今天說，不了解此事，無意評論中美之間每一起商業活動。



外媒報導，川普女婿、白宮高階顧問庫許納（Jared Kushner）家族的房地產開發公司近期在北京、上海舉辦投資說明會，庫許納的妹妹親自出席，鼓勵中國大陸投資人移民。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽回應相關提問時僅說，中美之間有非常密切的商業聯繫，但不了解這起商業活動。他重申，中國大陸外交部無意評論中美之間每一起具體的商業活動與往來。



川普2月與中國大陸國家主席習近平通話以來，美中關係逐步回暖，庫許納被認為是居中聯繫的關鍵人物之一。川普1月20日上任前，庫許納與中國大陸安邦集團洽談紐約地產開發案就曾引起關注。



中國大陸外交部發言人陸慷1月9日在記者會說，他不了解上述情況。經過近40年發展，中美之間保持非常密切的經貿關係，各種商業往來也很多，「我們無法對每一起商業往來發表評論」。



另一方面，日本共同社引述消息人士說法報導，北京要求華府撤換在南海議題上態度強硬的太平洋司令哈里斯（Harry Harris），換取在北韓擁核問題上和美國合作。



耿爽今天說，上述報導「純屬無稽之談，不值一駁」。不知共同社是「不警惕到要靠無事生非、編造新聞、搏人眼球、賣新聞來過日子」，還是「有什麼不可告人的目的，在這裡故意製造和傳播謠言」。1060508