（中央社台北8日電）今天上午有陸媒報導，中國大陸足協將申辦2034年世界盃足球賽，一度引起大陸網民熱烈討論。但中國大陸足協下午透過官方微博發表聲明，直指這項報導「不屬實」。



中國大陸足協在聲明中指出，「有些媒體朋友有點心急啦，小編也希望早日在家門口看上世界盃」。但出於「嚴謹的工作要求，還是得向大家澄清一下，目前還沒有提出『具體哪一些世界盃的申辦』」。



聲明提到，「網傳新聞『中國足協寫報告確認申辦2034年世界盃』不屬實」。



中國大陸「體壇周報」上午報導，中國大陸足協已「正式寫報告申辦2034年世界盃」。因為，根據原來的國際足聯章程規定，在卡達主辦2022年世界盃後，亞洲國家想主辦世界盃，最快也要等到2034年。



報導說，國際足聯理事會2016年10月修改後的章程，若於目前在巴林舉行的代表大會上通過，亞洲國家最快就可申辦2030年的世界盃。但因2030年是世界盃誕生100周年，南美國家希望屆時仍由首屆主辦國烏拉圭主辦，因此中國大陸足協仍以2034年世界盃為申辦目標。1060508