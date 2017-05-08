（中央社台北8日電）企圖發展核武的北韓，多年來面對國際制裁不曾退卻。外媒指出，中國大陸國有企業和北韓公司的合資企業，讓北韓可以透過與陸企往來繞過制裁，陸企「儼然成北韓政權重要的生命線」。



華爾街日報今天報導，中國大陸公司與政府記錄顯示，中國大陸遼寧省機械集團與北韓永邦總公司在2008年設立一家合資企業，開採鉭、鈮與鋯。這些礦物可以用來製造電話和電腦，也可以製造核反應爐和飛彈。



報導指出，這項合作已經持續10年，先前不曾曝光。這表明北韓可以輕鬆透過和中國大陸企業進行業務往來，繞開制裁，中國大陸企業儼然已是北韓政權的重要生命線。



根據聯合國制裁專家在2月公布的報告，北韓已透過中國大陸獲得火箭配件和輕型飛機，並利用位於中國大陸的掩護企業進入國際金融體系。



遼機集團與永邦合資企業的經營範圍和現況不詳，只知道公司在北韓註冊，但北韓並未揭露公司記錄。



遼機集團透過電子郵件回覆華爾街日報詢問時表示，這家合資企業從未進行任何常規商業活動，且從2009年以來，該集團一直試圖解散這家企業。



但媒體從遼機集團網站發現，2011年時雙方曾有會談，但在被媒體詢問後，網站上關於這個合資企業的訊息已經消失。



前美國國務院、財政部官員魯吉洛（Anthony Ruggiero）分析，中國大陸企業和被制裁實體做生意，因為他們知道這樣做不會有事。美國前任與現任官員也認為，遼機集團狀況表明，在國際社會向北韓政府施壓上，中國大陸確實是最弱的一環。



發現遼機集團與永邦公司設立合資企業的金融情報公司Sayari Analytics指出，已經發現超過600家大陸企業與北韓有貿易往來。根據聯合國規定，制裁僅適用於特定行業、公司和個人，而非整個北韓，因此這些貿易大多數是合法的。1060508