（中央社台北8日電）中國大陸湖南省長沙市中級法院上午開庭審理湖南維權律師謝陽「煽動顛覆」和「擾亂法庭秩序」案，謝陽的妻子陳桂秋昨天發表聲明說，謝陽案一旦開庭只接受無罪釋放，否則將繼續抗爭。



美國之音今天報導，維權人士指出，長沙法院8日將四周道路以工程維修名義封鎖，公安控制民眾不得圍觀，禁止家屬委託的律師辯護。同時在沒有通知家屬的情況下，只提前半小時公告，有違法律和公平正義。



長沙市中級法院上午9時在官方微博上預告，湖南維權律師謝陽「煽顛」和「擾亂法庭秩序」案一審，在9點30分公開開庭審理。



報導指出，在長沙的律師們被國家安全保衛支隊警告不准支持謝陽；家人委託的律師陳建剛前往雲南旅遊時被警方控制，目前失去人身自由。另一辯護律師劉正清也被各級司法部門約談。



謝陽的妻子陳桂秋說，開庭審判本來就無罪的謝陽，是對法律的藐視，她只接受謝陽的無條件釋放，若有任何讓他失去人身自由的附加條件，將繼續對官方的違法行為進行揭露，絕不放棄。



對於維護人士指稱，謝陽遭酷刑。大陸新浪網8日公布謝陽公開受審的影音畫面。畫面中，公訴人訊問被告謝陽公安機關、檢察機關是否保障其權利時，謝陽表示充分保障，同時說沒有遭到過酷刑。



公開資料顯示，湖南長沙市警方2016年1月以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」，逮捕鋒銳律師事務所律師謝陽，並從監視居住地點移送看守所。



北京鋒銳律師事務所由大陸知名維權律師周世鋒主持，包括王宇、劉曉原、王全璋多位著名維權律師，曾代理許多大陸當局眼中的敏感維權案件。1060508