（中央社台北8日電）中國大陸國家海洋局官網公布，編號2307、2502、2337、2302的4艘中國大陸海警船編隊今天在釣魚台列嶼的「領海」內巡航。



根據中國大陸國家海洋局官網公布的訊息，這是中國大陸海警船今年第12次駛入釣魚台海域。



中國大陸海警船最近一次駛入釣魚台海域是在4月24日。



自日本政府2012年9月將釣魚台列嶼中的3個島嶼「國有化」後，引爆中國大陸與日本之間的爭議。此後，中國大陸海警船多次駛入釣魚台海域，進而駛入距離島嶼12海里的「領海」內，屢屢與日本巡邏船對峙。1060508