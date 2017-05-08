（中央社記者張謙香港8日電）中國大陸廣州市地鐵近日有1名老婦人被車廂卡住，危急之下，乘客聯手推動百噸重的車廂救人。



廣州日報今天報導，這起事件發生於6日下午2時許，當時72歲的老婦人在六號線區莊站下車時踏空，右腿卡在停站的車廂與月台間隙，無法拔出。



報導表示，緊急關頭，現場乘客聯手救人，身強力壯的男乘客自發下車，在車門外站成一排，徒手奮力推動地鐵車廂。



至於力氣不大的乘客，有的自行離開車廂，以減輕重量；有的則站到車廂另一側，好讓車身往外傾斜，拉大空隙。



地鐵站務員也參加救援，他們往老婦人的右腿倒潤滑劑，在乘客們發力瞬間為她拔腿。



資料顯示，一列地鐵的重量超過100噸。但在眾人齊心協力之下，列車與月台的空隙被拉開，5分鐘內，婆婆成功解困，僅右膝蓋輕微擦傷。1060508