在剛剛開場就利用點球取得領先的情況下輸球，最終還是在主場工體以1-4這樣的大比分輸球，還出現了於大寶與奧古斯托相繼因傷退賽的情況，北京中赫國安負於河北華夏幸福這一戰顯然會形成很複雜的感受。最有必要體會的或許就是國安在比賽中兩次於角球防守中失球。這不是偶然的，近兩輪國安角球防守失了4球，本賽季迄今的失球有半數是定位球防守中丟掉的。

主場打出1-4的慘敗，這顯然是出了大問題，防守問題尤其刺目。李行為華夏幸福扳平比分的世界波或許有運氣因素，可以說國安那個失球很不走運（對手的射門效果，以及皮球稍有折線），半場結束前被華夏幸福利用角球機會打入第2球就透著不應該了，儘管阿洛伊西奧的頭槌再次出現折線，但在定位球防守中相繼出現前點冒頂、被進攻球員捕捉到前沖空間等錯誤都是很不應該的。

下半場開局階段再次於角球防守中失球，那一幕已不能用「犯錯」來描述，完全可以直接解釋國安的這場慘敗！拉維奇的角球傳至後點時，小禁區線附近埋伏的趙宇豪居然是在空檔處得球，他是從容地等待皮球行將落地時再從容地推射破門，那一刻拉爾夫是在趙宇豪身後，進球后拉爾夫舉手示意進球無效的鏡頭比他的防守力度更為醒目。又不能說那完全是拉爾夫的失誤，球門前的中后側區域不應該只有一個拉爾夫在防守。

上半場結束前與下半場剛剛開場的時段連續丟球，還都是角球防守時失球，看起來是運氣問題，然而運氣問題的疊加就暴露了情況發生的必然性。上輪國安在客場4-2戰勝遼足，進攻端固然很出彩兒，但防守中的問題已是在暴露：那場比賽遼足所打入的2球就均是在角球攻勢中打入的。

連續兩輪比賽在角球防守中共失4球，這是無法用運氣與偶然性來解釋的。本賽季首輪同恆大的比賽中，國安所丟掉的賽季首球是在防守自由球時出現的，當時黃博文的傳球直導小禁區，保利尼奧搶點得分。此後同升班馬恆豐智誠的比賽中，國安再次於自由球防守時失球，還是被身高僅1米73的法圖斯頭槌破門。

8輪戰罷國安共失12球，其中有6球是在定位球防守中丟掉的。

防不住定位球，或者說定位球防守成為球隊的相對短板，這樣的問題也曾在恆大身上持續出現，但具體情況有很大的分別，恆大的「防定位球問題」是在中超連冠乃至亞洲冠軍的高度上呈現出的相對短板，恆大要考慮的是如何在克服這短板基礎上去體現其他絕對有優勢的環節，而防守以及定位球防守本是國安這些年來最醒目的優勢環節，如今長處卻變成短板了！

上賽季國安失26球，放眼全中超只比恆大多（恆大失19球）；2015賽季國安的失球數也是26球，是全中超失球最少的球隊（失球第2少的恆大為28球）；2014賽季國安更將失球數控制在25球，是中超失球數最少的（失球第2少的恆大為28球）；2013賽季國安失31球為中超第2少（恆大失18球）。

數據上一目了然，在這些年國安進攻實力於中超並不突出的情況下，防守效果成為了球隊展示實力與硬度的最基本內容，推動出了國安在這幾年聯賽中分別排名第3位、第2位、第4位與第5位的成績，助推出了國安勇於叫板的效果。但如今國安卻就是在定位球防守這防守課題的最基本內容上呈現了滑坡。

對手的實力在提升，中超有競爭力的球隊越來越多，競爭力越來越強，類似於拉維奇這樣對國安上演助攻大四喜的核心表現越發普遍，這些都在提升防守一方的工作難度，像國安這樣曾經以防守效果為長處的球隊應對起來就更為困難（加之自身陣容構成變化、人員更替等客觀情況）。而從另一方面理解，國安要想延續自身競爭力，就必須努力解決好防守課題，在連續的定位球失分場景中，嚴重漏人等情況就是表明國安有些基本工作都沒有做好。

更應該意識到的是，定位球防守的問題就是體現著球隊執行力的欠缺，就是在表明自身實力的下降，各種原因下的滑坡或不進則退。面對這些情況時，必須要虛心要客觀，先認清自己的不足與滑坡，之後才有可能去真正地改善或解決。

（木之火）