日期:5月7日21時（義大利當地時間15時），意甲第35輪開始6場較量，國際米蘭客場0比1負於熱那亞，遭遇3連敗且7輪不勝（2平5負）。下半時，替補出場的老將潘德夫攻破舊主球門。坎德雷瓦點球被撲出，孔多比亞被紅牌罰下。

埃德爾連續首發並改打前腰，左路讓給佩里希奇。巴內加和若昂-馬里奧都坐在替補席上。據傳將首發的加布里埃爾，則連續9場擔任替補，此前他7次意甲替補出場，總共只打了16分鐘，上次出場要追溯到2月26日。安德烈奧利頂替停賽的穆里略，2015年3月以來首次意甲先發。孔多比亞取代布羅佐維奇。

熱那亞近7輪僅得1分，與國米意甲交鋒達到100場，2011年以來主場對國米不敗（3勝1平）。小西蒙尼打中鋒，對陣父親效力過的球隊。隊長布爾迪索出戰舊主。

開場14分鐘，孔多比亞外圍左腳低射偏出右門柱。小西蒙尼因傷被國米舊將潘德夫換下。帕拉迪諾禁區左側回敲，潘德夫在門前12米處左腳推射被漢達諾維奇沒收。貝蓋托左路傳中，拉佐維奇後點卸球左腳凌空打高。加利亞爾迪尼分球，埃德爾左側禁區前沿大力斜射被拉曼納封出近角，佩里希奇左側開出角球，坎德雷瓦在門前17米處半凌空抽射碰真蒂萊蒂變線，拉曼納迅速反應指尖托出左門柱。佩里希奇左路反擊過人突入禁區傳中，可惜沒有隊友包抄。

上半時兩隊總共只有3次射正。下半時，拉佐維奇右路起球，潘德夫後點左腳凌空打呲。韋洛索右路主罰自由球直接左腳小角度射門被漢達諾維奇擊出，拉佐維奇禁區前沿半凌空抽射被佩里希奇頂出。伊卡爾迪背身做球，佩里希奇突入禁區左側斜射被拉曼納撲出，伊卡爾迪補射又被破壞。

佩里希奇在門前26米處主罰自由球高出。國米第70分鐘首先失球！卡達迪右側低傳，韋洛索中路突進，在門前24米處左腳大力抽射擊中橫樑下沿，潘德夫在門前9米處左腳凌空補射入網，1比0。潘德夫拒絕慶祝進球，以示對老東家的尊重。

皮奧利隨即換上帕拉西奧阿和加布里埃爾，替下伊卡爾迪和埃德爾。潘德夫禁區右側回球回做，里戈尼在門前14米處低射被漢達諾維奇沒收。穆尼奧斯換下拉佐維奇。國米未能破壞對方角球，潘德夫左側距門6米處凌空打飛。

巴內加換下長友佑都。第86分鐘，坎德雷瓦右側開出角球，佩里希奇在門前14米處凌空勾射被拉曼納沒收，主裁判吹罰布爾迪索手球！並向布爾迪索亮出黃牌，慢鏡顯示，布爾迪索確實右手觸球。坎德雷瓦主罰點球推射左下角卻被拉曼納側撲指尖托出！就在熱那亞球迷慶祝之時，孔多比亞疑似對裁判出言不遜，被紅牌罰下！

熱那亞（3-5-1-1）：23-拉曼納/14-比拉斯基，3-真蒂萊蒂，8-布爾迪索/22-拉佐維奇(74'穆尼奧斯)，30-里戈尼，44-韋洛索，16-貝蓋托，94-卡達迪/11-帕拉迪諾(89'科菲)/9-喬瓦尼-西蒙尼(19'潘德夫)

國際米蘭（4-2-3-1）：1-漢達諾維奇/33-丹布羅西奧，17-梅德爾，2-安德烈奧利，55-長友佑都(83'巴內加)/5-加利亞爾迪尼，7-孔多比亞/87-坎德雷瓦，23-埃德爾(72'加布里埃爾)，44-佩里希奇/9-伊卡爾迪(72'帕拉西奧)

(馬舸)