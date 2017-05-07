日期:5月7日消息。伴隨著一號洞發球台的音樂聲，英國球員安迪-蘇利文（Andy Sullivan）戴著兩支巨大的泡沫手穿過煙霧，與觀眾們擊掌，並與一支跳舞的粉色吉祥物撞胸。

在首屆歐巡6洞隊際賽上，歐巡賽從常規的四輪巡迴賽中「畫風一變」。嘗試了一場來自16個不同國家的兩人代表隊參賽的隊際賽。

小組賽后，英格蘭隊、丹麥隊、蘇格蘭隊、泰國隊、葡萄牙隊、澳大利亞隊、義大利隊和法國隊都晉級到四分之一決賽。四分之一決賽、半決賽和決賽都將於周日在英格蘭南部聖奧爾本斯（St.Albans）的百夫長俱樂部 （Centurion Club）舉行。

自從2015年以來，作風新潮的歐巡賽主席基思-佩利（Keith Pelley）就一直努力在日益擁擠的體育市場內增強高爾夫的魅力。鼓勵練習輪球員短褲下場、7歲小孩專訪小麥、珀斯的6洞賽之後，如今，又輪到了這場噱頭十足的隊際賽。

那就意味著創新，努力打造不同的比賽形式。這場新的六洞賽有一號洞發球台的音樂，有長打比賽，煙火表演和計時。比賽過程中的第一次處罰發生在美國球員保羅-彼得森（Paul Peterson）的身上，他在4號洞的近果嶺桿用時超過規定的40秒，被罰一桿！

高爾夫六洞賽是四人四球賽的形式，球隊選擇從發球台發出去的位置最好的球，然後再交替打球。

「我感覺這樣的比賽有點兒意思。」蘇利文說，他和克里斯-伍德代表英格蘭隊參賽。「我認為它會給高爾夫帶來更多的趣味性。」

沒有球隊在他們所在的組三次獲勝。泰國隊、蘇格蘭隊、葡萄牙隊、澳大利亞隊和法國隊都是兩次獲勝。

最後勝出的八支球隊的對抗情況將是：英格蘭隊對義大利隊、泰國隊對澳大利亞隊、蘇格蘭隊對葡萄牙隊，丹麥隊對法國隊。

（Colleen）