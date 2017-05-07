有一些球員在對陣特定的一支球隊時經常進球，綽號「野牛」的阿洛伊西奧在河北華夏幸福客場4-1大勝北京國安的比賽中梅開二度，這是他時隔近兩年之後再次在與北京國安的比賽中打入兩球。近4個賽季，阿洛伊西奧在中超賽場上累計6次攻破北京國安的球門，專殺北京國安。

在中超賽場上，阿洛伊西奧堪稱勞模，他的全情投入、頑強拼搏給人留下了深刻的印象。本場比賽，阿洛伊西奧依舊能拼能搶，就像一頭活力十足的野牛。從比賽一開始，阿洛伊西奧就充滿了鬥志，展現了很強的進球慾望。或許阿洛伊西奧的技術在中超外援中不是拔尖的，或許阿洛伊西奧的速度在中超外援中不算出色，但每一次拼搶，阿洛伊西奧都拼盡全力，堪稱中超勞模。

功夫不負有心人，客場與北京國安比賽中的兩個進球是對阿洛伊西奧努力的回報。第43分鐘，拉維奇右側角球傳至前點，阿洛伊西奧小角度頭槌破門，進球后的阿洛伊西奧腳踢角旗杆，這是他標誌性的慶祝動作。第84分鐘，河北華夏幸福的進攻再次收到回報，姜文駿左路傳中，拉維奇挑球擺脫於洋後於禁區內送出傳中，阿洛伊西奧包抄破門，梅開二度。這是阿洛伊西奧本賽季第二次中超比賽梅開二度。在2017賽季中超聯賽第4輪比賽中，河北華夏幸福主場4-2戰勝上海綠地申花，取得兩連勝。阿洛伊西奧成為河北華夏幸福本場比賽獲勝的功臣。阿洛伊西奧頭頂腳踢，在本場比賽中打入兩球。

阿洛伊西奧在與北京國安的比賽中多次取得進球，似乎是為專殺國安而生的。2015賽季中超聯賽第7輪，山東魯能主場迎戰北京國安。阿洛伊西奧在這場比賽中梅開二度。開場僅 6分鐘，阿洛伊西奧為山東魯能首開記錄。全場比賽傷停補時階段，阿洛伊西奧單刀破門。最終，山東魯能主場3-0戰勝北京國安，送給北京國安當賽季中超聯賽首敗。時隔兩年之後，阿洛伊西奧再一次在與北京國安的比賽中梅開二度，只不過這一次代表的俱樂部換成了河北華夏幸福。

此外，2015賽季，阿洛伊西奧在客場與北京國安的比賽中也取得了進球。2014賽季，山東魯能主場2-2戰平北京國安，阿洛伊西奧也取得了進球。阿洛伊西奧在過去4個賽季里6次在中超比賽中攻破北京國安球門。阿洛伊西奧是很多山東魯能球迷喜歡的外援，這或許不是因為他的技術好，或許不是因為他的進球率高，而是他在場上非常拼！2014賽季，阿洛伊西奧中超聯賽出場27次打入10球。在2015賽季之前，山東魯能歷史上進球最多的外援是安塔爾，阿洛伊西奧僅用兩個賽季就打破了安塔爾創造的紀錄。阿洛伊西奧2015賽季狀態出色，以28場22個進球奪得當賽季的中超聯賽金靴。如今，阿洛伊西奧又用表現贏得了河北華夏幸福的喜愛。

本賽季前8輪中超比賽，阿洛伊西奧全部首發，取得了5個進球，已經升至中超射手榜第3位，比排名前兩位的扎哈維、高拉特少兩球。如果阿洛伊西奧保持好狀態的話，這位2015賽季的中超聯賽金靴今年又要向中超聯賽金靴發起衝擊了。像阿洛伊西奧這樣敢打敢拼且進球率不低的外援，儘管牌不大，但值得珍惜，不要輕易放走！

（李哲）