？ ？「知恩圖報」一直是中華傳統的美德，很多人在外面混的好的都會選擇回報家鄉。而劉強東就是其中最突出的一個例子，劉強東為老江宿遷，可是做出了很大的貢獻！

？ ？2015年新春時節，劉強東回老家江蘇宿遷，給全村650餘名60歲以上的老人發出了每人一萬元的「春節特別紅包」。

？ ？今年2月份，劉強東還和妻子章澤天在宿遷建設學校，提高家鄉的教育水平。

？ ？劉強東表示：「我從小生活在這裏，沒有各位鄉親父老的關心愛護，我也走不出這個村子，也就沒有今天的我，這次回家過年看望大家，表達一點點心意，希望大家過個好年！」

？ ？劉強東為何對老家有著這麼深厚的感情呢？昨天劉強東自曝原因：居然因為是76個茶葉蛋。

？ ？劉強東表示：「今天早餐時候看到久違的茶葉蛋，忍不住吃了一個，味道超出想像的好！我十八歲離開老家時候，背著76個茶葉蛋和外婆縫在內褲里的500元現金！這些都是父母親戚朋友和村民湊出來的血汗錢，茶葉蛋是那個年代村裡面最好的營養品！以後再也沒有錢給我了，所以到了學校第一天開始琢磨打工養活自己。就是這500元和76個茶葉蛋給了我走向全世界的機會！所以我拚命的為老家拉企業投資、捐款捐物，每個人都要懂得感恩！父老鄉親們的恩情，我會用一輩子來還！」