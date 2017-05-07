雖然每個人都知道EA的《FIFA 18》將會在今年發售，但遊戲還未正式公佈，我們依然無法窺見其真身。

不過今日，微博主@EASPORTS_FIFA 曝光了一張《FIFA 18》的Xbox One版遊戲封面，並在之後又發佈了一張遊戲內的主界面截圖。我們可以看到，今年的FIFA封面球星由法國足球運動員保羅·博格巴擔當，他依舊留著炫酷的髮型。雖然圖片的真實性還有待考證，但看上去還真像那麼回事。

《FIFA 18》遊戲內主界面截圖

此外，EASPORTS_FIFA 還發佈了一張據稱是《FIFA 18》宣傳大使的四位足球運動員，從左往右分別是內馬爾、迪巴拉、博格巴和坎特。

此前，任職EA CCO的Peter Moore確認《FIFA 18》也將會登陸任天堂Switch平台，而遊戲將會在今年晚些時候發售。

《FIFA 18》Xbox One版遊戲封面