安徽鄉親來台參觀孫立人將軍官邸特展中央社 (2017-05-07 23:10)
台灣安徽同鄉會理事長王正典（右）邀請中國大陸五糧液集團行銷總監楊素偉（左2）來台參觀孫立人將軍官邸特展，與孫立人將軍長女孫中平（右2）在將軍官邸相見歡，安徽孫立人研究會副秘書長孫迪（左）陪同介紹解說。中央社記者羅廣仁攝 106年5月7日
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