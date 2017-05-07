「運氣好、運氣好。如果索里亞諾那個機會進了，可能比賽進程就改米了。」客場4-1大勝國安隊后，華夏幸福俱樂部一位高層把贏球歸結「運氣」。當然，這隻是一種謙遜地說法，本場比賽對於華夏幸福隊來說，從某種程度上是「賭贏」了陣容輪換。

與國安隊比賽開始前，華夏幸福隊內部都不知道主教練佩萊格里尼會進行怎樣的輪換，因為球隊有幾名主力球員都無法參加比賽。首先張呈棟因為迴避條款無法出場，實際上張呈棟在最近的比賽中狀態非常出色，上輪中超聯賽打入加盟華夏幸福隊的首粒進球、足協杯更是為董學升助上一記漂亮助攻。賽前華夏幸福本來有意與國安協商讓張呈棟出場，但後來還是尊重了之前的合同條款，沒有讓張呈棟報名參加這場比賽。

此外就是球隊有幾名傷號，丁海峰在足協杯中扭傷腳腕，好在左後衛位置上有近來表現不錯的姜文駿，上一場姜文駿就首發出場，並且得到了主帥佩萊格里尼的認可。但主力前衛尹鴻博的拉傷對於球隊來說是非常大的影響，前面的比賽中尹鴻博一直狀態不錯，球隊對外也一直保密小尹不能出場的消息。

除了兩名國內球員的傷號外，外援姆比亞、埃爾納內斯參加了足協杯后體能也有一些疲勞，雖然姆比亞在最近表現也不錯，但考慮到客場與國安隊要以防守為主，最終佩萊格里尼決定「撤」下姆比亞、換上金周榮，事實證明這個輪換非常正確，金周榮的防守也增加了後防線的穩定性。

在國內球員的輪換上，佩工選擇了之前一直沒有首發的李行，讓李行頂替姆比亞與趙宇豪打雙后腰，同時把U23小將車世偉頂到了右前衛，來頂替張呈棟的位置。此外，把狀態不錯的董學升頂到了前鋒線，這幾個輪換在比賽中都起到了作用，特別是在定位球收到成效。賽后，華夏內部連聲稱：佩工的賭贏了陣容輪換。

本場比賽也從另一個側面證明了華夏幸福隊人員的厚實，在多名主力無法出場的情況，球隊實力不僅沒有受到影響，反而讓激發了替補球員的活力。而賽后連聲表示「運氣好」也讓球隊防止出現飄飄然的心態，也許這對於華夏幸福的對手來說才是更可怕的地方。（袁野）