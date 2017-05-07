5月7日，在中超聯賽第8輪的比賽，廣州富力隊客場對陣山東魯能隊，此前客場一直保持不敗的富力隊0-3負於對手，遭遇了兩連敗。

比賽結束后，富力隊主教練斯托伊科維奇在復盤時首先表示：今天不是屬於我們的比賽，不是屬於我們的晚上，今天兩隊的差距魯能打得更有侵略性，而我們打得太溫柔了，我們有很多低級失誤，我們把失誤都送給了對方，對方以此懲罰了我們，我們的機會也沒把握住，這就是足球，這就是生活，但我並不認為這就是一場悲劇。魯能進了3個，我們沒進球，這就是我對整場比賽的概括。

當被問及和去年的魯能相比，今天的魯能有什麼變化時，斯托伊科維奇直言：今天的魯能已經不能與去年同日而語，魯能一直都是很好的隊伍，去年只是有一點麻煩，今年就打得很好了。當然，不能忽視我們兩隊的身價有差距，如果我們打得不夠強硬，球隊就不可能有機會，我們連一張黃牌都沒得到，自然很難在魯能身上獲得分數。

當談到賽前準備的東西是否展示出來時，斯托伊科維奇說到：今天我們什麼都沒有展示出來，我們打得實在太軟了，我們擅長傳控，但太多細節沒有做好。

對於烏索的缺陣對球隊影響多大，斯托伊科維奇說到：烏索的作用非常重要，但因為轉會協議，他不能出場，我們的問題不只是后腰，我們在進攻和防守上都做得不夠，魯能做得很完善，他們配得上勝利。

在本場比賽中，魯能不僅表現得高度，還有速度，是不是漂亮足球面對這種力量打法時會受限制呢？對此斯托伊科維奇直言：今天對方打的是442陣型，除了有佩萊做支點外，他們還有強硬的打法，這是他們的特點和優勢，我們拼得不夠狠，被限制得太多，所以失誤頻頻。當點球都打不進時，你就明白這不是屬於我們的比賽。有時輸掉比賽也不全是壞事，現在是時候讓我們的隊員們更加清醒，我們也要打起精神，堅持自己的風格。

（於靜）