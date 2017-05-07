馬德里賽鄭賽賽化解賽點逆轉NO.12 次輪戰王薔北京新浪網 (2017-05-07 22:59)
鄭賽賽
日期:5月7日消息 2017年馬德里皇冠賽繼續女單首輪的爭奪，從資格賽突圍的鄭賽賽在第二盤化解兩個賽點，最終苦戰2小時38分鐘以2-6/7-6(4)/6-3逆轉擊敗了剛在伊斯坦布爾斬獲賽季第三冠的烏克蘭小美女斯維托麗娜，首次在紅土上挑落TOP15的同時也順利晉級第二輪，將和王薔展開德比戰。
鄭賽賽和斯維托麗娜在今年迪拜有過一次交手，當時烏克蘭人直落兩盤過關。今天首盤開局互破發球局后，斯維托麗娜連保帶破以3-1將比分拉開，接下來幾局，雙方均各自保發，烏克蘭姑娘在第8局中的第4個盤點/破發點上抓住機會，以6比2先下一盤。
第二盤一上來雙方也是互破發球局。鄭賽賽在第五局再度破發后，挽救兩個破發點保發成功，以4比2取得領先。不過斯維托麗娜馬上調整了狀態，她在隨後兩局 只讓鄭賽賽拿到了一分，頑強將比分扳平。接下來兩局，兩人均拿下了發球局，鄭賽賽更是化解賽點保發。關鍵時刻，斯維托麗娜化解兩個破發點保住發球局，鄭賽 賽在非保不可的發球局再度逃過賽點保發，兩人進入了搶七局。搶七中，鄭賽賽在2-4落後情況下連得5分，最終以7-6（4）扳回一盤。
決勝盤開局互破后，兩人均化解破發點保發，戰成2比2平。接下來幾局，中國姑娘開始佔據主動，她在第6局破發得手后love game拿下了自己的發球局，以5比2領先。盤末階段，斯維托麗娜化解了五個賽點艱難保發，鄭賽賽在拿下發球勝賽局后以6比3取得了勝利。
（double）
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