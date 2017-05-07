主場開轟反彈不算 郭嚴文無奈望車興嘆中央社 (2017-05-07 22:50)
Lamigo桃猿隊二壘手郭嚴文（圖）在主場敲出本季第4轟，球恰好擊中廠商在外野的展示車，看似要拿下汽車大獎，不過同場開轟的4棒林泓育去年也有類似經驗，結論都是「反彈不算」。中央社記者張新偉攝 106年5月7日
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