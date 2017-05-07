Lamigo桃猿隊二壘手郭嚴文（圖）在主場敲出本季第4轟，球恰好擊中廠商在外野的展示車，看似要拿下汽車大獎，不過同場開轟的4棒林泓育去年也有類似經驗，結論都是「反彈不算」。中央社記者張新偉攝 106年5月7日