中華職棒Lamigo桃猿舉辦7日在桃園球場舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，週日賽事吸引7881名球迷進場為支持球隊加油打氣，7局上全猿主場也為球迷準備日式氣球，並將手中氣球射向天空，體驗日式野球7局隊歌應援文化。中央社記者張新偉攝 106年5月7日