家人從美國遠道而來，Lamigo桃猿洋投道恩斯（Darin Downs）（前中藍衣）7日在7881名主場觀眾面前，繳出6.1局8次三振的好投，助球隊5比2擊敗統一獅，率先20勝。中央社記者張新偉攝 106年5月7日