YOKOSO桃猿 台日吉祥物互動中央社 (2017-05-07 22:50)
中華職棒Lamigo桃猿舉辦7日在桃園球場舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，日職北海道火腿隊吉祥物BriskyThe Bear（左）、歐力士猛牛隊吉祥物布爾（BuffaloBULL)（右）與桃猿吉祥物猿氣小子（中）與球迷互動。中央社記者張新偉攝 106年5月7日
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