中華職棒7日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿與統一7-ELEVEn獅隊的賽事，桃猿終結者陳禹勳（圖）9局上登板關門，連續送出3次三振，守住球隊勝利，拿下本季第9次救援成功。中央社記者張新偉攝 106年5月7日