（中央社記者林宏翰桃園7日電）家人從美國遠道而來，Lamigo桃猿洋投道恩斯（Darin Downs）在7881名主場觀眾面前，繳出6.1局8次三振的好投，助球隊5比2擊敗統一獅，率先奪下20勝。



桃猿隊3連勝穩坐龍頭，領先第2名的中信兄弟4場勝差，總教練洪一中說「每一場比賽都是戰戰兢兢，上半季才過了一半，之後還要繼續努力」。



道恩斯6.1局只被敲6支安打、失1分，拿下本季第4勝，賽後家人站上頒獎台，場面溫馨。



道恩斯說，能在家人面前投出好比賽，當然是最好的結果，今天一開賽雖然遇到麻煩、造成失分，但後來有保持自己的節奏，就算投到3壞球還是能夠掌握局面。



桃猿隊在捕手劉時豪、張閔勛先後受傷的情況下，第4棒林泓育帶著手指的傷勢擔任指定打擊，4局下敲出本季第5轟，逆轉比數。



林泓育說，上去比賽就不去想太多，目前可以打擊、無法守備，只要球隊需要，就願意貢獻。第2棒郭嚴文在7局下同場開轟，本季第4支全壘打，差一點打中全壘打牆上的車子。1060507