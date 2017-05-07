（中央社記者林宏翰桃園7日電）Lamigo桃猿隊二壘手郭嚴文在主場敲出本季第4轟，球看似擊中廠商在外野的展示車，有可能把車子開回家，不過同場開轟的4棒林泓育去年也有類似經驗，結論都是「反彈不算」。



Lamigo桃猿隊與車商合作，在全壘打牆頭上放了一台汽車，只要主場球員的全壘打球直接命中車子、當天主隊贏球，就能把車子開回家。



但是到目前為止，桃猿隊球員還沒有人達成，只有客隊的林哲瑄、高國輝曾經打中，獲得模型車一台。



上一個球季，車子更靠近中外野，林泓育6月12日在主場開轟，結果球出全壘打牆後反彈打中車子，沒有直接命中。



今年車商為了增加命中機會，把車子的位置往左外野方向移，而郭嚴文今天這支全壘打，直接朝著車子飛過去，可惜力道大了一些，飛越了車頂打中後面的看板，反彈擊中車子，結果跟林泓育一樣，望車興嘆。



林泓育目前左手指遭釘鞋劃傷，帶傷比賽，4局上本季第5轟出爐，幫助球隊超前比數。桃猿隊終場5比2擊敗統一獅，3連勝橫掃對手。1060507