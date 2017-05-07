榮耀軍團再啟程 目標直指西班牙北京新浪網 (2017-05-07 22:30)
2017年5月20日，是《勇士的榮耀》遠征西班牙？特里內費島的日子，《勇士的榮耀》創始人、CEO郭晨冬先生集齊「榮耀軍團」9員大將，將在西班牙客場呈現10場巔峰對決（含四人賽），弘揚中國武術精神、展現中國力量，「榮耀軍團」再啟程！
而隨軍出征的中方將士都有誰呢，本編這就為你揭曉！
大家都知道，勇士榮耀聯盟大東翔俱樂部邱建良和「小虎」鐵英華昨日出席了《勇士的榮耀》6月16日紹興站新聞發佈會，但其實大家不知道的是鐵英華這段時間以來一直在備戰此次遠征西班牙的比賽，持續加強體能、技戰術等各方面的訓練強度，他將全力迎戰摩洛哥名將薩義德（Said Ennayeb），猛虎歸來，究竟會有何驚艷表現，我們拭目以待！
不得不提的是作為中國輕量級一顆明亮的新星，勇士榮耀聯盟高大拳郝盛斌將參戰此番四人戰，和同樣來自高大拳的小師弟倪俊，並肩挑戰西班牙70KG級兩位悍將，將中國70KG級的實力與進步展現在世界搏擊的面前。
更為驚喜的是，曾一腳踹飛西班牙冠軍的勇士榮耀聯盟刑天舞戚俱樂部「颶風女孩」王雪，作為本次「榮耀軍團」征戰西班牙的唯一女將，將迎戰另一位西班牙世界冠軍麗塔？馬瑞歐（Rita Marrero），這個女孩可不得了，上次KO西班牙冠軍的場面沒準會在這裏再次上演，您就瞧好吧！
其餘詳細對陣，還請您持續關注頭條號勇士的榮耀官方和微信公眾號勇士的榮耀官微，小編在接下來會為您細細道來！傳播中國武術文化、弘揚中國力量，「榮耀軍團」始終在路上！
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