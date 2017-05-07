詳細開獎：安徽獨攬40注二等 獎池過7億北京新浪網 (2017-05-07 22:32)
當期紅球號碼大小比為4：2，三區比為2：1：3，奇偶比為 3：3。紅球重號24連續3期開出，1組連號07和08；1組同尾號08、18；斜連號08、24；隔碼29。藍球開出隔碼07，奇數藍球已連開3期。
本期雙色球頭獎開出5注，單注獎金840萬多元，分落4地，其中福建中得2注，安徽、河南、陝西各1注。
二等獎開出182注，單注金額11.7萬多元。其中安徽中40注最多；福建中出16注，位居第二；四川攬得15注排名第三。當期全國銷量為3.46億元，計獎結束后，雙色球獎池餘額為7.04億元。雙色球第2017052期各省銷售及中獎情況省份銷售額（元）中獎注數（注）一等獎二等獎三等獎四等獎五等獎六等獎北京11，597，01601144236544288334870天津4，876，1220123116120642143227河北12，294，3860256324151925344306山西5，632，2760135169527393170033內蒙古5，929，0540229121024946180224遼寧12，052，5780452273848929378780吉林4，288，574023188517740141433黑龍江7，506，0640429170632290240294上海14，491，782013103295057584408174江蘇20，264，5480981445085072532850浙江27，749，880041456182112533780554安徽11，458，60014052254546005310516福建11，070，38021632263146093321951江西7，741，1760030167630336218494山東20，552，4460769468285039627535河南15，624，23413109415675483450984湖北12，753，5940560323258590337082湖南12，486，7420463247849572328842廣東31，753，076071086760127407916393深圳9，219，0840330209138548273645廣西15，450，69001483392069337462906海南2，147，384004631990464862重慶10，494，9760146257943977299402四川15，797，602015108490775956398599貴州6，915，4640337150727719185209雲南11，665，3620546240547825322078西藏807，288009162313322161陝西9，594，1461244189137080254161甘肅4，984，940022195819309128920青海1，772，914015448723750088寧夏2，249，3040086971147561659新疆5，623，2380121138524983155262
當晚其他玩法開獎號碼為：
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排列三第17120期最新開獎號碼：4 5 8（查看詳情）
排列五第17120期最新開獎號碼：4 5 8 8 3（查看詳情）
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