5月7日，北京的天氣有些熱。在朝陽公園體育中心裏，羽毛球奧運會冠軍趙芸蕾正站在她所熟悉的綠色場地上，站在她周圍的並不是年齡與她相仿的前隊友，而是一群活潑可愛的小孩子。不同於以往在賽場上的嚴肅狠勁，面對小孩子的趙芸蕾臉上始終保持著溫暖的笑意，她認真重複地叮囑各個技術，深受孩子們喜愛。

邀請趙芸蕾來到羽毛球訓練營活動，李寧公司市場總監李竹筠並沒有考慮很久，之所以選擇趙芸蕾，還是因為看中了她的個人魅力與在羽毛球界的影響力，「她是一位非常優秀的運動員，她拿過女雙和混雙奧運會冠軍，對孩子們的影響力是毋庸置疑的，我們見證了趙芸蕾在國際賽場上剛剛起步到現在的過程，對她的個人魅力和技戰術能力都是非常認同的。」

「我們希望她不僅僅把羽毛球的技術傳授給大家，也希望她把體育精神傳遞給小朋友們。」這是李竹筠對趙芸蕾參與本次活動的期待，而趙芸蕾自然不會讓前者失望。在活動現場，她耐心地一遍又一遍地對小朋友傳授技術方面的要領，「看到了小朋友，我覺得他們很有活力，想起了我也是從他們現在這個年紀開始打羽毛球的。我覺得這是一件很好的事情，讓他們在這個年紀學到更專業的技術，基礎能打好是很重要的。」

趙芸蕾知道，要讓小朋友們愛上羽毛球，首先要做的就是讓他們能夠在學打羽毛球的過程中感受到快樂，「教小朋友要更有耐心，要和他們多溝通，多做重複的動作，讓他們能理解；另外，讓他們覺得訓練很有趣，讓他們感興趣的方法去訓練，讓他們感受到快樂。」

在參與完這次活動后不久，趙芸蕾就將迎來一個新的任務和身份。作為今年蘇迪曼杯賽的宣傳大使，趙芸蕾將在5月中旬前往黃金海岸，「我去年去過黃金海岸，非常漂亮。我的心愿能在現場看到中國隊能夠蟬聯冠軍，我也會在現場為我以前的隊友加油助威。另外，我也希望能為世界羽聯等多做一些事情，讓更多的人關注羽毛球。」

此前，趙芸蕾參加過三屆蘇迪曼杯賽，都為隊伍的奪冠貢獻了自己的一份力量，「我的經歷是每一屆團體賽都很難打，不光只有這一屆比賽。上一屆比賽，媒體和球迷也是說隊伍很難打，這是很正常的事情。」

「我覺得現在的中國隊年輕運動員很多，是一支充滿活力和衝擊力的一支隊伍。也許他們的經驗不如老隊員多，但他們有衝擊力，我期待他們有好的表現。困難和原來的差不多，困難來自一些強隊的衝擊，包括現在一些項目狀態不是特別好，我覺得沒有太大的問題，主要是隊伍要團結一心。賽前的訓練特別重要，他們應該能練得很好。」作為參加過三屆蘇迪曼杯賽之人，趙芸蕾向她的師弟、師妹們道出了自己的建議：「兩點很重要，一個是賽前的準備，一定要提前做好各方面的準備，要把賽場上有可能發生的困難先想到。上場前，對自己狀態的分析和對對手狀態的分析，要做到細化。除了隊員，教練和科研人員都要一起做點事情。還有一點，上場后一定要專注，打團體賽的壓力很大，如果分散精力想到教練和球迷，我覺得就沒有辦法表現得最好了。」

趙芸蕾所說的「現在一些項目狀態不是特別好」，自然就包括了她曾經取得輝煌戰績的女雙項目，「是有一個周期性。這個奧運會周期才剛剛開始。球迷和媒體還是要給年輕運動員多一點時間。她們遇到了很多挑戰，之前老隊員太多，很多比賽她們報不上名或者去不了，可能和她們同齡或者年紀比她們小的其他隊的隊員已經開始在打比賽了。在這個方面，現在突然讓她們承認責任，各方面的壓力，我覺得確實是挺難的。我對她們還是挺有信心的，對她們的情況還是比較了解。」

（董正翔）