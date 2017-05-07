日期:5月7日消息。為什麼帕特里克-瑞德可以在富國銀行錦標賽上領先衝冠？一個潛在的原因是他果嶺旁切球的成功率。本周他有19次果嶺旁切球的機會，其中16次一桿上果嶺，一桿把球打進洞，成功率是84%。2017賽季以來，他的果嶺旁切球成功率只有55%。

在進入決賽輪之前，那只是大家有興趣了解的事情之一。以下還有其他的：

瑞德有很多挑戰者：27名球員目前與他只有5桿以內的差距。

過去5個賽季，美巡賽上54洞后領先一桿的球員只有25%的成功奪冠率。

瑞德之前曾4次在54洞后領先或並列領先，其中3次都成功奪冠。

2013年，瑞德在同在北卡羅萊納州的溫丹錦標賽上實現了美巡賽首冠。

西班牙的瓊-拉姆（Jon Rahm）目前落後一桿，他努力成為過去100年裡第3位22歲或更年輕的兩次奪冠的非美國球員。巧合的是，其他兩位是他的同胞塞爾吉奧-加西亞（3次奪冠）和塞維-巴耶斯特羅斯（兩次奪冠）。

拉姆正在以職業身份參加的第20場比賽上追求美巡賽第二冠，他是今年農夫保險公開賽的冠軍。

過去25年裡，只有一位球員在22歲或更年輕的時候就已經兩次美巡奪冠，老虎-伍茲1996年轉為職業球員，他在自己參加的第7場美巡賽比賽上就奪得了第2個冠軍。

瑞典球員亞歷山大-諾倫目前落後4桿，他已經在全世界範圍內9次奪冠，但他正追求自己在美國的職業首冠。

諾倫是世界排名第12的球員，而去年6月時他還排在第110位。

達斯汀-約翰遜第三輪交出無柏忌的67桿，他在進入決賽輪前落後4桿。

達斯汀在美巡賽的54洞后落後4桿或更多桿的情況下曾兩次奪冠。

（Colleen）