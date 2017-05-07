1-4！國安遭遇了本賽季主場首敗，讓人意外的是這場失利如此慘痛，這是國安繼2012年主場0-4輸給長春亞泰后，再次在工體單場丟掉了4球，開局8輪丟12球也是國安繼2004年之後，前8場比賽丟球最多的一年。

主場迎戰華夏幸福之前，國安7輪比賽丟了8球，只有一場比賽零封對手，球隊的防守問題就已經讓人非常擔憂，但沒想到的是，防守問題最終在主場集中爆發了。開場4分鐘國安就由索里亞諾點球破門打破僵局，但隨後的比賽國安卻向著崩盤走去，先是於大寶傷退，隨後李行世界波折線破門，然後國安角球防守接連出問題，阿洛伊西奧、趙宇豪連入兩球，終場結束前，大舉壓上的國安被打反擊，拉維奇單刀球變助攻，野牛梅開二度鎖定勝局。

主場單場丟4球，這在國安隊史上並不多見，上一次工體丟4球還是2012賽季，當時他們在主場0-4輸給了長春亞泰，那一年國安兩度在工體被打入4球，不過另外一場3-4是在足協杯中輸給貴州人和。而在往前追溯，國安在主場被打入4球，就是2004年中超第5輪，同樣是國安先入一球，然後被連灌4球，和今晚的失利何其相似。

曾幾何時魔鬼工體成為國安球迷最值得驕傲的資本，國安主場成績一直以來也不錯，本場之前也保持著不敗，但沒想到首場失利就來得如此讓人心痛，先入1球被4球逆轉，原本落後第5名華夏1分的差距也被拉開到了4分。2004年中超元年，國安前8輪比賽丟了14球，包括1-4深圳、1-2大連、2-2申花等比賽，時隔13年之後國安8場比賽丟12球，險些追平了這一尷尬紀錄。接下來5月份，國安將客場挑戰延邊富德，主場打上港、客場打富力，如果不解決好防守問題，以上港富力的攻擊力，或許還會有慘案發生。

（瑪塔）