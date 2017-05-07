男籃世界杯預選賽抽籤：中韓紐西蘭香港同組北京新浪網 (2017-05-07 22:16)
日期:5月7日，2019年男籃世界杯預選賽抽籤儀式在中國廣州舉行。中國籃協主席姚明與隊員易建聯作為嘉賓出席。在亞洲區預選賽抽籤儀式中，中國男籃與紐西蘭、韓國分在了同組。
本次預選賽，來自大洋洲的澳大利亞與紐西蘭將與亞洲球隊共同進行預選賽比賽。在分組抽籤儀式中，中國男籃與紐西蘭、韓國、中國香港同分在了A組。
由於中國是2019年男籃世界杯東道主，自動獲得了世界杯參賽資格，因此，本次預選賽中國男籃參與的比賽將只計FIBA積分，而不參與預選賽排名計算。
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