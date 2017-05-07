李宗偉:諶龍拿外卡給我壓力 中國4人而我就自己北京新浪網 (2017-05-07 22:18)
李宗偉 圖：朱祥攝
新華社鄭州5月7日電（記者劉金輝）「諶龍拿到世錦賽外卡，使中國參加世錦賽的男單選手數量增加到4個，這肯定是給我的壓力更大了。」現世界排名第一的馬來西亞羽毛球「一哥」李宗偉說。他7日作為2017「碧源杯」羽毛球精英邀請賽的形象大使現身河南鄭州。
「每個參加世錦賽的選手都想拿冠軍，我將全力以赴準備最好的比賽。就目前的名單來看，中國男單有4個，馬來西亞只有我1個，但不管怎樣，我都會做好心理準備。」李宗偉說。
世界羽聯5月4日決定，將2017年英國格拉斯哥世錦賽的第一張外卡頒給中國羽毛球隊男單選手諶龍，從而使得中國隊在男單項目上晉級世錦賽的選手達到4人。今年的羽毛球世錦賽將在8月舉行。
李宗偉說，他在備戰全英公開賽時受的膝傷還沒有完全恢復，還需要很長一段時間，但現在還要訓練和參加即將舉行的蘇迪曼杯比賽，現在要做的是盡量保持不要有更嚴重的傷病。
「今年的蘇迪曼杯，每個隊伍實力都很平均，韓國、泰國、印尼都很強，但最強的還是中國。作為馬來西亞來說，我們會全力以赴去拼吧。」李宗偉說。
李宗偉參加了本次羽毛球精英邀請賽的閉幕式，還參與了3場與球迷的互動比賽，受到現場球迷的熱情歡呼。
「與馬來西亞的業餘選手相比，中國的業餘選手水平還是比較高的，他們在技術、跑動上是經過訓練的。」李宗偉說，「不管是現在還是將來退役了，我一直都會努力去推廣羽毛球這項運動。」
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