又是在工體，又是面對河北華夏幸福，又是一場失利。不同的是，1年之前的5月，華夏幸福用一場勝利是直接讓當時國安主帥扎切羅尼下課。而在今天，殘陣的他們居然用一場4-1的勝利讓自己連續兩年攻陷工體，也讓似乎剛剛走上正軌的國安重新認清了自己。當然，我們不得不說，今天的這場失利，更是讓好不容易穩定帥位的何塞又一次陷入了質疑之中。

因為球員傷病以及迴避條款等諸多因素的影響，華夏幸福此次做客工體，從戰術安排上受到了較大的衝擊。再加上國安近來狀況回暖，更多的人賽前可能會認為國安能夠捍衛自己的主場，順利全取3分。而開局之後的形勢也確實是向著這個方向在發展，索里亞諾點球破門讓國安取得夢幻開局，同時這個進球也是國安本賽季最快進球，終於讓球隊改變了進入狀態慢的的名號。但好運似乎並沒有陪伴國安太久，於大寶的受傷離場成為了本場比賽最大的轉折點。

的確，賽季之初，我們總會說國安進攻問題大，核心球員遲遲找不到自己的位置，球迷甚至是專業人士都看不出球隊進攻時的套路來。而於大寶的重回首發一定程度上解決了這方面的問題，他可以頂在最前面，無論是和伊爾馬茲還是索里亞諾，都可以形成一個支點給對手防線製造威脅。這個時候，我們看到奧古斯托可以自如的活動在他們身後進行著進攻的組織和策應，張稀哲也能夠在後腰的位置上扮演著攻防轉換節拍器的角色。而在伊爾馬茲即將傷愈復出時，國安甚至陷入了是使用他還是索里亞諾這種幸福的煩惱之中，所以說，國安的進攻似乎一切都走上了正軌。

就在人們認為國安刀已磨好之時，卻發現自己一直以來引以為豪的防守問題凸顯了出來。這個數據我們必須清楚的看到，8場比賽過後，國安已經丟了12個球。要知道，國安之前連續幾個賽季的總丟球數也就在25個左右，可是今年的賽程還沒有到三分之一啊！更加讓人難以置信的是，12個丟球中居然有7個是定位球的失分。確實，我們今年看到了太多這樣的情景，隊員在防守時只看球不看人，包括今天這場比賽中拉爾夫對趙宇豪那個球的盯防；或者是盯人時直接被對方球員擺脫出去，無論是之前的晉鵬翔還是今天姜濤直接被阿洛伊西奧頂開，這樣的場景本賽季真的是屢見不鮮，而這種現象在前幾個年絕不可能發生。不得不說，防守方面，御林軍是時候要好好反省了。

今晚的比賽，1-4的結果是殘酷的，國安這場球確實輸得無話可說。配合、節奏等等，似乎還是讓人們感覺和幾年前的那支球隊或者說和傳統中的那支國安隊太不一樣。上賽季結束后，國安換了大股東，但國安的問題似乎還是跟以前一樣存在。同樣是5月，一年前，國安在工體輸給當時還是升班馬的華夏幸福之後，最終是給巴西人扎切羅尼判了「死刑」。而在那場比賽之後的6場比賽，國安取得了4勝2平的不錯戰績。一年之後，工體又一次被華夏幸福攻陷，而且是以這樣一場慘敗的形式，對於何塞來說，好不容易穩定下來的帥位恐怕又要陷入質疑之中了。

（糖蜜）