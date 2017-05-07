日期:5月7日20:30(英國當地時間13:30)，2016/17賽季英超第36輪一場焦點戰在安菲爾德球場展開爭奪，利物浦主場0比0戰平南安普敦，米爾納射失點球。紅軍連續3個主場不勝，少賽的曼城和曼聯都有機會反超暫處積分榜第3的利物浦。

利物浦近4戰聖徒1平3負。雙方英超歷史交鋒35場，利物浦16勝9平10負佔據上風，其中主場9勝5平3負。雙方歷史交鋒103場，利物浦50勝23平30負佔據優勢。紅軍繼續排出近期相同的首發陣容，上輪比賽中傷退的庫蒂尼奧及時傷愈出戰。

利物浦開場后就陷入攻堅戰。米爾納傳中遠點，維納爾杜姆頭槌攻門偏出。菲爾米諾禁區邊緣搶斷羅梅烏后射門，但吉田麻也做出關鍵封堵。埃姆雷-詹傳球，庫蒂尼奧禁區前的射門被福斯特救下。克洛普不滿判罰踢翻水瓶，利物浦主帥被第四官員口頭警告。菲爾米諾和埃姆雷-詹的遠射對福斯特均缺乏足夠威脅。

下半場僵局依舊，南安普敦收縮防守未給紅軍機會。利物浦第66分鐘錯失良機，盧卡斯前場斜傳禁區，奧里吉胸部停球，史蒂芬斯混戰中手球犯規，米爾納點球射左下角被福斯特神勇撲出。這是他自2009年11月以來首次射失點球。

斯圖裡奇和拉拉納替補出場加強進攻。日本中衛吉田麻也角球混戰中頭槌攻門偏出。替補出場的雷蒙德自由球混戰中禁區右側射門偏出近角。庫蒂尼奧禁區前弧線球射門被福斯特救下。菲爾米諾和拉拉納連續傳球，福斯特又撲出了斯圖裡奇的捅射。第92分鐘，米爾納左路傳中，替補出場的格魯伊奇10碼處頭槌攻門又被福斯特神勇托出橫樑。

利物浦(4-3-3)：22-米尼奧萊；2-克萊因，6-洛夫倫，32-馬蒂普，7-米爾納；5-維納爾杜姆(87',16-格魯伊奇)，21-盧卡斯(69',20-拉拉納)，23-埃姆雷-詹；27-奧里吉(69',15-斯圖裡奇)，11-菲爾米諾，10-庫蒂尼奧

南安普敦(4-2-3-1)：1-福斯特；2-塞德里克，24-史蒂芬斯，3-吉田麻也，21-伯特蘭德；14-羅梅烏，8-史蒂文-戴維斯；16-沃德-普勞斯，11-塔迪奇，19-布法爾(60',22-雷蒙德)；20-加比亞迪尼(69',7-肖恩-朗)

(斯科)