3-0！在2017賽季中超聯賽第8輪的一場焦點大戰中，山東魯能主場戰勝廣州富力，這是本賽季山東魯能進球數最多的一場中超比賽。在少賽一場的情況下，山東魯能積分追平廣州富力，超越廣州富力，升至中超積分榜第3位。與排名榜首的廣州恆大相比有3分的差距。從目前的情況來看，山東魯能的確成為了本賽季中超聯賽的爭冠球隊。在這場強強對話中，張弛成為最大的亮點，他在本賽季首次中超聯賽首發出場的情況下打入兩球，成為山東魯能獲勝的最大功臣，收穫了自己職業生涯第一個中超進球和首次中超比賽梅開二度，用兩個進球回饋馬加特對自己的信任。

在2017賽季前8輪中超比賽中，山東魯能表現出幾個特點。一是下半場惹不起，山東魯能多次通過下半場進球獲得比賽的勝利。二是馬加特善於用人，知人善任。在山東魯能與廣州恆大的比賽中，馬加特安排塔爾德利首發，塔爾德利打入致勝一球，終結了山東魯能中超聯賽對廣州恆大不勝的尷尬紀錄。第8輪中超比賽，馬加特把前6輪中超比賽僅僅替補出場兩次累計出戰11分鐘的張弛安排進首發陣容，這是一個出乎很多人預料的安排。更加令人沒有想到的是，張弛帶來了驚喜，開場20分鐘就打入兩球，兩個進球僅僅相隔了6分鐘。

第14分鐘，戴琳后場送出長傳，吳興涵邊路拿球踩單車過人後送出弧線球傳中，前點佩萊吸引防守，後點的張弛俯身頭槌破門，為山東魯能首開記錄。這個進球是張弛職業生涯的首個中超聯賽進球。第20分鐘，山東魯能的進攻再次收到回報。張弛禁區左路拿球連續兩次傳球都被擋，但恰好讓其形成突破之勢，張弛直接小角度斜射，皮球飛進球網，個人梅開二度，這是張弛首次在中超比賽中梅開二度。本場比賽，作為防守型球員的張弛總共有3次射門，都打在了門框範圍以內，並且取得了兩個進球，的確出人意料。在一場中超比賽中，張弛不僅賽季首次首發，而且取得了首個中超比賽進球並首次中超比賽梅開二度，這場比賽對於張弛來說太完美了。第65分鐘，劉彬彬換下梅開二度的張弛，張弛接受球迷的歡呼。

張弛曾經遭遇過斷腿這樣的重傷，長期缺陣，但這次重傷沒有給他帶來毀滅性的打擊。2011賽季中超聯賽，在山東魯能主場迎戰成都謝菲聯的比賽中，剛剛晉陞為山東魯能主力右後衛的張弛在下半場的一次防守中，被對方球員踢斷了腿。曾有人預言張弛職業生涯可能要提前結束了。2014賽季，張弛重返賽場，在山東魯能客場3-1戰勝廣州富力的比賽中首發出場。張弛復出之後狀態不差，慢慢的為自己贏得了比賽機會乃至首發機會。2015賽季中超聯賽出場17次，2016賽季中超聯賽出場19次。本賽季，山東魯能給人的感覺是進攻過於依賴外援，大部分進球是由外援來完成，但通過這場比賽來看，張弛證明了本土球員也能在進攻中起到不小的作用。

其實，張弛的出色表現只是山東魯能本賽季出色發揮的一個縮影。山東魯能本賽季的表現確實讓人眼前一亮。前國腳李毅稱：「山東這場比賽把富力打回原形。這個時候富力恐怕就崩盤了。如果山東魯能每場都能打出這種水準，或者接近這種水平，那今年中超聯賽的冠軍，他們絕對是有力的爭奪者。你只要不丟球，隨時可能贏對方。山東隊這場贏得是情理之中。」隨著中超聯賽的深入，張弛肯定不會是本賽季唯一一個帶來驚喜的山東魯能球員。本賽季，山東魯能拒絕燒錢，出售了多名主力球員，馬加特重用年輕球員，新老結合做的很好。相信在今後的比賽中，馬加特在戰術或者用人上還會有更多的妙招，或許還會有更多的山東魯能本土球員成為球場上閃亮的明星。

（李哲）