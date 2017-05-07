挺17遭資遣同事 遠航21空服員"臨時請假"公視 (2017-05-07 00:00)
遠東航空3號無預警資遣17名空服員，引發勞資糾紛，昨天有21名空服員集體臨時請假，來力挺被資遣的同事，結果造成國內外有四個航班臨時取消、四個航班延誤，將近900名旅客受到影響。遠航昨晚宣布，願意撤回資遣的決定，歡迎17名空服員明天起回到公司，確認留職意願，並且願意就雙方爭議的--補足"飛行加給"問題，討論出共識。
星期六一早，遠東航空櫃檯前面的電子看板就寫著，受到勞資爭議、空服員怠工影響，上午松山飛澎湖馬公及金門的航班，都要延誤90分鐘才能起飛，讓不少旅客感到很錯愕，擔心影響後面行程的安排。
== 遠航旅客 王小姐==
今天真的是在11點10分
能夠飛得出去嗎
我們也覺得存疑耶 對啊
待會我們還有今天
美好的假期就這樣泡湯了
==遠航旅客 王先生
今天有什麼狀況
他們可以自己去協調嘛
不能影響到
所有的消費者的權益啊
受到空服員集體請假影響，遠航6號國內外多架航班都臨時取消或延誤，影響了898名旅客，包括桃園飛哈爾濱的航班，120名旅客受影響，哈爾濱飛桃園航班，影響旅客有164人，遠航已協助旅客改搭長榮、華航、南方航空等，也有部分旅客當場選擇全額退費。。遠航為造成旅客不便深表歉意，協助旅客簽轉並提供餐券。桃園市空服員工會指出，21名空服員會集體請假，3號17位空服員遭到無預警資遣，就是導火線。
==桃園市空服員工會秘書 林芸==
員工請病假
這個是依照公司的管理規則
然後是個人正當權利的行使
==(接)遠東航空副總經理 盧紀融==
遠航就像一個家一樣
假如在外面有什麼委屈
我們也是非常的歡迎回家來談
那我也非常歡迎他們
把問題告訴我
避免爭端擴大，旅客權益受損，遠航6號晚間宣布，撤回資遣的決定，歡迎17名空服員5月8號周一起回到公司，確認留職意願，繼續留在遠航服務。對於空服員希望每小時飛行加給從220元調高到272元的訴求，遠航表示可以討論。
記者台北 桃園 綜合報導
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