















遠東航空3號無預警資遣17名空服員，引發勞資糾紛，昨天有21名空服員集體臨時請假，來力挺被資遣的同事，結果造成國內外有四個航班臨時取消、四個航班延誤，將近900名旅客受到影響。遠航昨晚宣布，願意撤回資遣的決定，歡迎17名空服員明天起回到公司，確認留職意願，並且願意就雙方爭議的--補足"飛行加給"問題，討論出共識。星期六一早，遠東航空櫃檯前面的電子看板就寫著，受到勞資爭議、空服員怠工影響，上午松山飛澎湖馬公及金門的航班，都要延誤90分鐘才能起飛，讓不少旅客感到很錯愕，擔心影響後面行程的安排。== 遠航旅客 王小姐==今天真的是在11點10分能夠飛得出去嗎我們也覺得存疑耶 對啊待會我們還有今天美好的假期就這樣泡湯了==遠航旅客 王先生今天有什麼狀況他們可以自己去協調嘛不能影響到所有的消費者的權益啊受到空服員集體請假影響，遠航6號國內外多架航班都臨時取消或延誤，影響了898名旅客，包括桃園飛哈爾濱的航班，120名旅客受影響，哈爾濱飛桃園航班，影響旅客有164人，遠航已協助旅客改搭長榮、華航、南方航空等，也有部分旅客當場選擇全額退費。。遠航為造成旅客不便深表歉意，協助旅客簽轉並提供餐券。桃園市空服員工會指出，21名空服員會集體請假，3號17位空服員遭到無預警資遣，就是導火線。==桃園市空服員工會秘書 林芸==員工請病假這個是依照公司的管理規則然後是個人正當權利的行使==(接)遠東航空副總經理 盧紀融==遠航就像一個家一樣假如在外面有什麼委屈我們也是非常的歡迎回家來談那我也非常歡迎他們把問題告訴我避免爭端擴大，旅客權益受損，遠航6號晚間宣布，撤回資遣的決定，歡迎17名空服員5月8號周一起回到公司，確認留職意願，繼續留在遠航服務。對於空服員希望每小時飛行加給從220元調高到272元的訴求，遠航表示可以討論。記者台北 桃園 綜合報導